Новинка должна дебютировать 18 июня.

Компания iQOO продолжает рассказывать о характеристиках своего предстоящего смартфона iQOO Z10 Lite, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Ранее производитель намекнул, что смартфон iQOO Z10 Lite может быть оснащён чипсетом от Qualcomm, но в своём новом сообщении внезапно объявил, что новинка будет основана на SoC MediaTek Dimensity 6300.

Также стало известно, что модель обзаведётся защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64 и 3.5-мм аудиоразъёмом. На задней панели новинки разместится 50-Мп основная камера с датчиком Sony, дополненная 2-Мп сенсором глубины, а на фронтальной панели расположится 5-Мп селфи-камера. Смартфон получит целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что новинку оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч. Производитель подтвердил, что модель будет выпускаться в голубом (Titanium Blue) и зелёном (Cyber Green) цветовых оформлениях.

Официальная презентация смартфона iQOO Z10 Lite состоится 18 июня текущего года. Ожидается, что новинка будет обладать демократичной ценой.