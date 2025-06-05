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Планшет OnePlus Pad 3 получил экран размером 13,2 дюйма и чипсет Snapdragon 8 Elite
OnePlus Pad 3 получил 8 динамиков, быструю зарядку 80 Вт и поддержку стилуса

OnePlus в четверг представила свой очередной смартфон, а заодно планшет. OnePlus Pad 3 развивает достижения предшественника, предлагая экран размером как у ноутбука, аккумулятор на весь день работы, флагманский процессор, а ещё возможность трансформироваться в настоящий ноутбук.

OnePlus Pad 3 выпускается в одном синем цвете Storm Blue. Он доступен в конфигурациях 12/256 ГБ или 16/512 ГБ. Производитель предлагает первым европейским покупателям приобрести максимальную конфигурацию по цене 599 евро.

Планшет получил процессор Snapdragon 8 Elite и улучшенное охлаждение с площадью рассеивания тепла до 34857 мм². Это якобы на 14% больше прежнего.

В зависимости от конфигурации предлагается либо LPDDR5x 4266 МГц (12 ГБ), либо LPDDR5T 4800 МГц (16 ГБ) оперативной памяти.

Экран вырос до 13,2 дюйма. Это снова IPS LCD, теперь 12-битная панель с Dolby Vision HDR, 900 нит пиковой яркости, разрешением 2400×3392 пикселя и поддержкой стилуса. Планшет получил 8 динамиков (против 6 на OnePlus Pad 2). Ещё OnePlus Pad 3 оснащён батареей ёмкостью 12140 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт против 9510 мА·ч и 67 Вт прежде.

Также здесь есть OnePlus AI на основе Google Gemini. Он включает в себя функции перевода, создания сводок, писателя, диктора, Circle to Search и множество других.

Имеется прочная связь между планшетом и смартфонами OnePlus с синхронизацией видео и изображений, а также уведомлениями и буфером обмена. Кроме того, можно подключить OnePlus Pad 3 к Mac и получить поддержку перетаскивания файлов, жестов Mac и многого другого.

Среди аксессуаров OnePlus предлагает стилус Stylo 2 с 16000 уровнями нажатия, режимом сверхнизкой задержки, тактильной обратной связью и функцией лазерной указки. OnePlus Smart Keyboard — 6-рядная клавиатура с функциональным рядом, NFC для передачи в одно касание и трекпадом.

OnePlus Pad 3 доступен для предварительного заказа в Европе и Северной Америке. Поставки начнутся 2 июля.

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#oneplus #планшеты
Источник: gsmarena.com
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