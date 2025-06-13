Родители получат больше контроля над общением детей и новыми контактами в iOS 26

Компания Apple имеет доступ к персональным данным сотен миллионов, если не миллиардов, пользователей со всего мира. Она время от времени напоминает всем, что конфиденциальность и безопасность пользователей входят в число приоритетов её деятельности. С появлением приложений искусственного интеллекта Apple Intelligence компания по-прежнему обещает, что личные сведения не попадут в чужие руки. Чтобы слова не расходились с делами, она внедряет новые механизмы защиты детей на своих платформах. Например, отныне нельзя будет обойтись без родительского контроля, если ребёнок отправит сообщение на новый номер.

Apple представляет комплексный набор функций безопасности, которые должны выйти с системами iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, visionOS 26, watchOS 26 и tvOS 26. Одним из важных обновлений является предоставление опекунам большего контроля над людьми, с которыми дети общаются в экосистеме Apple. С внедрением новой системы одобрения сообщений всякий раз, когда ребёнок отправляет сообщение на новый номер телефона, ему потребуется одобрение родителя, прежде чем начать общение. Каждый раз, когда ребёнок пытается связаться с кем-то, кто не одобрен, родители будут получать запрос в своём приложении «Сообщения». Они смогут дать разрешение или отказать.

Apple предлагает новую платформу для разработчиков под названием PermissionKit, которая поможет распространить эту функциональность на сторонние приложения и позволит им предлагать тот же уровень защиты. Ребёнку нужно будет получить разрешение, прежде чем подписываться на кого-то или дружить с кем-то на многочисленных платформах — от социальных сетей до игр. Эти функции станут частью существующих инструментов безопасности общения, которые предлагает Apple, и помогут продвинуть дальнейшие необходимые меры защиты детей.

Возрастные рейтинги магазина App Store теперь дают более конкретные категории, позволяя родителям лучше контролировать, в какую категорию они попадают. Не только дети до 13 лет получат автоматические настройки безопасности, но аналогичная защита теперь будет распространена и на подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Кроме того, Apple также добавляет API объявленного возраста, который даст родителям возможность добавить возрастной диапазон ребёнка, не раскрывая конкретную дату рождения.