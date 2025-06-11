Эффекты Liquid Glass напоминают интерфейс Vista.

В новом визуальном стиле Apple, получившем название Liquid Glass и дебютировавшем в iOS 26 и macOS Tahoe, трудно не уловить отголоски Windows Aero – той самой оболочки, с которой в своё время стартовала Vista. Полупрозрачные слои, визуальная глубина, глянец – всё это словно бы отсылает к эстетике середины 2000-х. Однако сходство поверхностное. В отличие от Microsoft пятнадцатилетней давности, Apple выстраивает визуальные эффекты на фундаменте зрелых вычислительных платформ, в связке аппаратной и программной оптимизации.

Если проводить параллели, то Aero был, скорее, витриной возможностей, не доведённой до ума. Vista требовала железа, которое массовый пользователь в 2007-м попросту не имел. Графические ресурсы съедались интерфейсом, а не приложениями. Сама система страдала от перегрузки и нестабильности. Liquid Glass – история обратная. Эффекты интегрированы не назло производительности, а в унисон с ней. Особенно на чипах серии Apple Silicon, где графическая подсистема избыточна для подобных задач.

Apple в этом смысле нигде не делает резких движений. С момента перехода к плоскому дизайну в iOS 7 прошло более десяти лет, за которые компания аккуратно возвращала элементы объёма и динамики. Новый стиль логично продолжает эту линию. Уже в ранних версиях Mac OS X использовались прозрачные панели и стеклянные эффекты.

Примечательно и то, что Apple предлагает пользователю выбор: эффекты прозрачности можно отключить. Особенно это ценно в системах с нестандартным интерфейсом, таких как Vision Pro, где визуальные ориентиры работают на пространственное восприятие, а не только на украшение.