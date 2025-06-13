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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Долгожданные ИИ-функции появятся у голосового ассистента Apple Siri только к следующей весне
И даже это не гарантируется.

На минувшей конференции для разработчиков WWDC 2025 руководство Apple было вынуждено признать, что реализация обещанных ещё год назад функций искусственного интеллекта для голосового ассистента Siri потребует больше времени, чем ожидалось, а потому рассчитывать на их появление необходимо не ранее 2026 года. Как уточняет Bloomberg устами своего постоянного автора рубрики Марка Гурмана (Mark Gurman), «время Ч» теперь назначено на весну 2026 года.

Источник изображения: Apple

Данное событие могло бы совпасть по времени с выходом iOS 26.4, которое намечено на март, но подобное соответствие не гарантируется. Как отмечает источник, проблемы у Apple на предыдущем этапе возникли из-за того, что она пыталась срастить старый движок Siri с новым, и подобная связка частенько приводила к ошибкам в работе. После нескольких месяцев усилий по устранению проблем руководство было вынуждено принять решение полностью переделать платформу. К слову, из-за этой задержки Apple будет вынуждена отложить и выход устройства для управления умным домом, которое напоминало бы закрепляемый на стене планшет и опиралось бы на голосовые команды.

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#apple #искусственный интеллект #siri #голосовой ассистент
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