Функция может быть полезна для предстоящего iPhone 17 Air

Совсем недавно компания Apple представила свою новейшую iOS 26 с целым рядом нововведений, включая переработанный пользовательский интерфейс и улучшенные функции ИИ. Помимо всего прочего, новая версия ОС включает в себя функцию «Адаптивное питание», которая предназначена для снижения энергопотребления устройства, пишет издание NotebookCheck.

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Функция «Адаптивное питание» дополняет уже имеющийся «Режим низкого энергопотребления», сокращающий фоновые задачи, но действует более агрессивно, уменьшая производительности CPU устройства и понижая яркость его экрана.

Конечно, данные действия способны сократить потребление энергии, но оказывают негативное влияние на процесс использования смартфона, что подтверждает и текст в системных настройках, указывающий на замедление некоторых процессов и действий в случае активации функции «Адаптивное питание».

Ожидается, что данное нововведение будет полезным для предстоящего iPhone 17 Air, который получит 6,6-дюймовый экран в сочетании с батареей, обладающей весьма скромной ёмкостью в 3000 мА·ч.

Ранее также утверждалось, что Apple снабдит iOS 26 алгоритмами с использованием технологий искусственного интеллекта для более эффективного расхода заряда батареи, но в настоящее время подтверждений этому пока предоставлено не было.