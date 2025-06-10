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Android 16 выходит на устройствах Pixel раньше обычного
Google начинает развёртывание Android 16 с поддержкой Live Updates и новых функций

Спустя шесть предварительных и бета-версий Google готова выпустить Android 16 для устройств Pixel. Это не самое крупное обновление, хотя следующее квартальное обновление принесёт редизайн Material 3 Expressive.

По сравнению с обычным графиком Google, это обновление выходит на 3–4 месяца раньше. Теперь Google будет начинать цикл предварительных версий в ноябре, перейдя на новый график публикаций версий своего программного обеспечения.

Android 16 получает поддержку нового типа уведомлений, которые могут показывать приложения, называемых Live Updates. Эти оповещения в верхней части экрана блокировки и панели уведомлений показывают ход выполнения активности с помощью заметной полосы. В строке состояния отображается индикатор рядом со временем, который обеспечивает доступ к приложению одним нажатием. Live Updates в первую очередь появятся в приложениях для совместных поездок и доставки еды.

Система принудительно сгруппирует уведомления, которые «поступают из одного приложения, чтобы помочь уменьшить информационную перегрузку» и поддерживать порядок.

Расширенная защита позволяет включить дополнительные меры безопасности для устройства. Она помогает защититься от «онлайн-атак, вредоносных приложений, небезопасных веб-сайтов, мошеннических звонков и многого другого». Для её активации необходимо перейти в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Расширенная защита.

После загрузки устройства и ввода пин-кода в Android 16 появится новый индикатор загрузки Material 3 Expressive, который циклически переключается между различными формами. Перед загрузкой домашнего экрана появляется эффект свечения.

Android 16 улучшает работу слуховых аппаратов. Например, встроенные элементы управления позволяют просто регулировать громкость и переключать микрофоны. Health Connect также добавляет поддержку отображения медицинских записей.

В строке состояния время отображается другим шрифтом с большим интервалом между цифрами. Некоторые часы на постоянно включённом дисплее имеют тему Dynamic Color. Медиаплеер в быстрых настройках теперь затемняет иллюстрации.

В «Недавних приложениях» при нажатии на значок над карточкой приложения теперь отображаются ярлыки «Скриншот», «Выбрать» и «Закрыть». Первые два уже отображаются в нижней части представления многозадачности. Длительное нажатие на Pixel Launcher отображает новый ярлык «Список приложений».

Pixel 8a и более новые модели поддерживают функцию «Состояние аккумулятора» (Настройки > Аккумулятор), отображающую «оценочный процент заряда, который аккумулятор может удерживать в данный момент по сравнению с новым стандартным аккумулятором». Google отмечает, что «ёмкость аккумулятора со временем уменьшается», а настройка оптимизации зарядки (адаптивная зарядка или ограничение до 80%) была перемещена в нижнюю часть этой страницы.

Android 16 позволяет настроить жест «Двойное нажатие кнопки питания» для открытия камеры или Google Wallet. 3-кнопочная навигация теперь поддерживает функцию «Предиктивный возврат» при длительном нажатии на кнопку «Назад». В настройках навигации жестами теперь можно также «Попробовать демоверсию».

Android 16 запускается и развёртывается с сегодняшнего дня для Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold и Pixel 9a.

Программа Android Beta останется открытой и продолжит тестирование QPR и выпусков функций. Чтобы получить стабильную версию, те, кто использует Android 16 Beta 4+, должны сначала отказаться от неё.

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#google #android #pixel
Источник: 9to5google.com
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