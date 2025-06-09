Новая функция поможет продлить срок службы аккумулятора на смартфонах Pixel с Android 16

Компания Google, скорее всего, скоро представит новую функцию состояния аккумулятора на аппаратах Pixel. Она анонсировала эту функцию в Pixel 9a с вероятным ожидаемым запуском в конце этого года. Теперь появились сведения о том, чего ждать.

Специалист по разборке APK AssembleDebug сумел активировать функцию на Pixel 9 и поделился скриншотами. Она скрыта под настройками состояния аккумулятора под настройкой оптимизации зарядки на Pixel. Вероятно, это будет дополнительная функция, которую можно включить или отключить. Когда она появится на Pixel 9a, она, скорее всего, будет основной.

Как следует из названия, включение функции помогает управлять долгосрочным состоянием и производительностью аккумулятора. В описании функции поясняется: «По мере старения аккумулятора вы можете заметить небольшие изменения в производительности зарядки и ёмкости аккумулятора. Аккумуляторы — это расходные компоненты, которые со временем стареют и работают меньше часов между зарядками. Рекомендуется замена старых аккумуляторов».

Новая функция будет регулировать максимальное напряжение аккумулятора поэтапно, начиная с 200 циклов зарядки и до 1000 циклов зарядки, чтобы помочь стабилизировать «производительность и старение аккумулятора».

По мере старения аккумулятора функция будет настраивать скорость зарядки телефона в соответствии с изменённой ёмкостью. Настройки функции не могут быть изменены пользователем, отмечает Google на странице поддержки.

Согласно AssembleDebug, функция пока официально не развёрнута, но может вскоре появиться на некоторых телефонах Pixel в Android 16.