В настройках Android 16 появится ползунок для регулировки интенсивности HDR

HDR-контент часто может ослеплять своей яркостью. Чтобы такого не случалось, в системе Android 16 готовится новый элемент управления, который позволяет изменять уровень яркости.

В последние несколько лет HDR-контент стал более популярным в социальных сетях и вообще на мобильных устройствах. При этом у кого-то он приводит к возникновению головных болей, поскольку при отображении этого HDR-контента экран становится намного ярче.

Google готовится дать пользователям возможность управлять этим в системе Android 16, как показывают новые скриншоты от инсайдера @MysticLeaks. Новая страница в настройках «Дисплей и сенсорный экран» позволит пользователям управлять параметром «Повышенная яркость HDR». Здесь есть переключатель для полного отключения более яркой обработки HDR-контента и ползунок для регулировки «интенсивности» HDR-контента. Предварительный просмотр на странице показывает пользователю, как это будет выглядеть.

Такой настройки нет в нынешней бета-версии Android 16 QPR1. Быть может, она появится в следующей бета-версии QPR1, которую ждут в течение следующих нескольких недель. Samsung представила похожую опцию в своём обновлении One UI 7, но только включение/выключение, а не регулировку.