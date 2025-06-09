SDC готовит OLED-монитор 1440p с частотой обновления до 720 Гц и яркостью 1500 нит

Китайский производитель SDC может стать первым, кто преодолеет барьер в 700 Гц на игровых мониторах. Он готовит игровой дисплей WOLED с частотой обновления 720 Гц.

Недавно представленные игровые мониторы MSI и ASUS с частотой обновления 600 Гц уже весьма быстрые, но нет предела совершенству. Если на прилавках привычнее видеть мониторы с частотой обновления 360 Гц или 500 Гц, то 720 Гц может стать чем-то совершенно новым.

Хотя официальная презентация ещё не состоялась, компания представила монитор и его характеристики. В отличие от предложений MSI и ASUS 600 Гц, здесь не используется панель TN. Максимальная частота обновления, которую можно получить на панели OLED, составляет сейчас 500 Гц. ASUS и MSI подготовили собственные флагманские игровые мониторы 2K@480 Гц QD-OLED с панелями Samsung QD-OLED 3-го поколения, но игровой монитор SDC 720 Гц будет использовать дисплей LG W-OLED 4-го поколения.

Игровой монитор SDC не только самый быстрый по частоте обновления, но и самый быстрый на основе OLED, работая в диапазоне 540–720 Гц. Он получил разрешение 1440p и оснащён старым портом DP 1.4. DP 2.1 UHBR20 — единственный порт, который может предложить несжатые изображения в 1440p при такой высокой частоте обновления, поскольку он обеспечивает пропускную способность 80 Гбит/с. Неизвестно, может ли монитор SDC сделать это в 1440p. Быть может, монитор придётся переключить на разрешение 1080p, чтобы получить частоту 720 Гц.

И всё же характеристики монитора выглядят впечатляюще, особенно яркость, которая достигает 335 нит в режиме SDR и до 1500 нит в режиме HDR. Цены и сроки начала продаж пока не разглашаются, но можно предположить ценник более чем в $1000.