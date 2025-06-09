Панель Black Samurai JQ24F240L имеет пиковую яркость 400 нит и частоту обновления изображения 240 Гц.

Thunderobot Black Samurai JQ24F240L имеет IPS-панель с диагональю 23,8 дюйма с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления изображения 240 Гц. Ультрабыстрое время отклика составляет всего 0,5 мс MPRT и 1 мс GtG. Монитор оснащён 90-процентным охватом цветового пространства DCI-РЗ и 99-процентным покрытием sRGB, поддерживая 10-битную глубину цвета благодаря технологии FRC. Стандартная яркость достигает 350 нит. Пиковое значение может доходить до 400 нит. Контрастность составляет 1000:1.

Имеются аппаратная защита глаз от синего света, технология адаптивной синхронизации FreeSync для устранения разрывов изображения, а также функция Overdrive для ускорения отклика. Монитор оснащён игровыми опциями по типу встроенного мониторинга кадров, прицела и режимов PIP/PBP.

Комплектная подставка позволяет регулировать высоту экрана в пределах 120 мм, поворачивать панель на 90 градусов в портретный режим и изменять угол наклона от -5 до +20 градусов. Для крепления на кастомные кронштейны предусмотрены отверстия стандарта VESA 100х100 мм.

Среди интерфейсов имеются два порта HDMI 2.0, один разъём DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Производитель предоставляет расширенную 3-летнюю гарантию на устройство. Стоимость Thunderobot JQ24F240L составляет 899 юаней, что эквивалентно 125 долларам.