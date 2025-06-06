Новый планшет Redmi Pad 2 работает на Android 15 и доступен с Wi-Fi или 4G

Redmi Pad 2 в четверг стал ещё одним планшетом производства Xiaomi, доступным для приобретения. Как следует из названия, этот продукт выходит на смену модели Redmi Pad начальной ценовой категории 2022 года выпуска. Улучшения не особо весомые: новая модель получила более высокое разрешение (2560×1600 пикселей) экрана IPS LCD, который теперь имеет размер 11 дюймов и более высокую частоту обновления 90 Гц. Он стал ярче — максимальная яркость составляет 600 нит.

Pad 2 получил процессор Helio G100 Ultra, который представляет собой переработанный Helio G99 из модели предыдущего поколения. Это означает, что производительность будет примерно прежней.

Redmi Pad 2 доступен в комплектациях только с Wi-Fi и сотовой связью. Обе имеют 4/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Есть слот для карт памяти microSD, который может вмещать карты памяти объёмом до 2 ТБ. Что касается камер: спереди — разрешение 5 Мп, сзади — 8 Мп.

Программное обеспечение представляет собой HyperOS 2 на Android 15. Аккумулятор на этот раз имеет ёмкость 9 000 мА·ч (на 1 000 мА·ч больше, чем у Redmi Pad) и поддерживает зарядку 18 Вт через USB-C.

Redmi Pad 2 выпускается в сером (Graphite Gray), зелёном (Mint Green) и фиолетовом (Lavender Purple) цветах. Стоимость комплектации только с Wi-Fi начинается от 169 фунтов за версию 4/128 ГБ и доходит до 219 фунтов за версию 8/256 ГБ. Стоимость версии с поддержкой 4G начинается от 219 фунтов за конфигурацию 4/128 ГБ и доходит до 259 фунтов за конфигурацию 8/256 ГБ.