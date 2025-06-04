Capcom сообщает о рекордных продажах Sunbreak и готовит анонс Resident Evil 9 уже на этой неделе

Игры Monster Hunter продолжают оставаться самыми продаваемыми у Capcom. Компания объявила, что тираж Monster Hunter Rise: Sunbreak превысил 10 млн копий с момента запуска в 2022 году. Этой отметки игра достигла после того, как в 2023 году было продано 5 млн копий.

В сообщении в официальном аккаунте Monster Hunter в X говорится:

Мы рады сообщить, что количество проданных копий Sunbreak наконец-то превысило 10 миллионов! Мы хотели бы снова выразить глубочайшую благодарность многочисленным пользователям, которые играли в игру. Большое спасибо!

Более 10 млн проданных копий — серьёзный рубеж для Rise, учитывая, что в момент релиза она была доступна только на Nintendo Switch. Изначально игра не планировалась как большое продолжение Monster Hunter: World. Capcom рада увидеть, как один из её неосновных релизов оказался настолько успешным.

Это бонус к Monster Hunter: Wilds, которая стала главной движущей силой продаж Capcom в этом году. Wilds достигла 10 млн за первый месяц продаж, установив рекорд. Сейчас она является самой продаваемой игрой в США. Как Capcom сообщила несколько недель назад, серия Monster Hunter выводит компанию на рекордный по продажам год.

Capcom не собирается почивать на лаврах. Она готовит игру Resident Evil 9, анонс запланирован уже на эту неделю. Если игра выйдет до конца года, вместе Resident Evil и Monster Hunter могут принести Capcom лучший год в истории.