Энтузиасты выпустили инструмент для распаковки текстур, который заметно улучшил производительность Monster Hunter Wilds

Для Monster Hunter Wilds появился мод Tex Decompressor Tool, который помогает решить проблемы с лагами и микрофризами. Этот инструмент создает pak-файл с распакованными текстурами, что уменьшает нагрузку на систему во время игры. Мод доступен для скачивания на Nexus Mods и совместим с последней версией игры.

Хотя процесс установки требует некоторых технических знаний, автор мода mox9291 разместил подробную инструкцию в комментариях. Использование инструмента увеличивает занимаемое место на диске, особенно если установлен HD-пак текстур, зато значительно улучшает стабильность кадровой частоты даже на мощных системах.

Несмотря на технические проблемы, Monster Hunter Wilds остается одной из лучших игр серии. Capcom продолжает поддерживать игру - в первом крупном обновлении появились новые сложные монстры, включая Мидзуцунэ и усиленную версию финального босса. В ближайшее время ожидается добавление Арх-усиленного Рей Дау, хотя на PC с ним уже можно сразиться при помощи модов.