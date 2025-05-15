Продажи Monster Hunter Wilds помогли CAPCOM достичь новых финансовых рекордов в этом году.

Японский издатель CAPCOM сообщил о финансовых результатах по итогам завершившегося 31 марта финансового года. Компания зафиксировала чистые продажи на уровне 169,6 млрд иен и операционную прибыль в 65,8 млрд иен, что на 11,3% и 15,2% выше показателей предыдущего периода. Основной вклад в успех внес сегмент цифрового контента, где было продано 51,87 млн копий игр.

Главным драйвером роста стал Monster Hunter Wilds, разошедшийся тиражом 10 млн экземпляров за первый месяц после релиза. Значительный вклад также внесли предыдущие части серии - Monster Hunter World: Iceborne и Monster Hunter Rise, благодаря которым общий мировой тираж франшизы превысил 100 млн копий.

Несмотря на отсутствие анонсов крупных проектов уровня Monster Hunter Wilds, компания прогнозирует дальнейший рост в новом финансовом году. Ожидается, что чистые продажи превысят 190 млрд иен, а операционная прибыль составит 73 млрд иен.