Не забудьте войти в свой аккаунт Samsung до 31 июля, чтобы избежать его удаления

Компания Samsung объявила, что в июле начнёт удалять неактивные учётные записи, если в них не заходили на протяжении двух лет. Аккаунты Samsung нужны для доступа к фирменным приложениям на устройствах Galaxy от этого производителя. Магазин Galaxy Store и все приложения Samsung, такие как Health и Galaxy Wearables, требуют для входа аккаунт Samsung. Их можно привязать и к учётной записи Google, но это не то же самое.

По словам Samsung, учётные записи, которые не проявляли активности в течение как минимум 24 месяцев, подлежат удалению. Начало запланировано на 31 июля. Любая учётная запись, подпадающая под эти параметры, будет удалена без возможности восстановления. Если в учётную запись входили хотя бы один раз в течение последних 24 месяцев, она останется.

Это затрагивает и пользователей, у которых в прошлом было устройство Samsung, и они некоторое время не входили в систему. Для сохранения аккаунта можно зайти в него с компьютера или в мобильное приложение Samsung.

Пользователи могут войти в свою ранее неактивную учётную запись Samsung до конца следующего месяца. Это пометит её как активную.

Samsung отправит пользователям электронное письмо с уведомлением о предстоящем изменении. Прочитают его не все, если адрес, связанный с учётной записью электронной почты, также неактивен.