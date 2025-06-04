Презентация новинки ожидается в начале июля текущего года.

Слухи о планах Samsung по выпуску Ultra-версии своего складного смартфона линейки Galaxy Z Fold ходят по сети Интернет уже достаточно давно, а сейчас компания опубликовала видеоролик, в котором подтвердила предстоящий запуск Galaxy Z Fold7 Ultra, пишет издание GSMArena.

Samsung отмечает, что предстоящий складной смартфон Galaxy Z Fold7 Ultra получит лучшую в своём классе камеру. Также в видеоролике демонстрируется весьма тонкий профиль новинки — предполагается, что модель будет тоньше Galaxy Z Fold Special Edition, толщина которого в разложенном состоянии составляет 4,9 мм.

Источник фото: GSMArena

Интересно, что дебют Ultra-версии Galaxy Z Fold ожидали ещё в прошлом году, но Samsung лишь ограничилась выпуском Galaxy Z Fold Special Edition, обладающего более крупными экранами с диагональю 6,5 и 8 дюймов, 200-Мп камерой и 16 ГБ оперативной памяти, а также более тонким и лёгким корпусом по сравнению со стандартной версией.

Ожидается, что официальная презентация Galaxy Z Fold7 Ultra совместно с другими складными моделями Samsung состоится в начале июля текущего года.