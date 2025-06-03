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YouTube-блогер проверил на прочность и изгиб Samsung Galaxy S25 Edge с титановой рамой
Новейший смартфон Samsung Galaxy S25 Edge, представленный как самый тонкий телефон компании с толщиной всего 5,8 мм, успешно выдержал суровое испытание на изгиб.

В начале текущего года компания Samsung анонсировала свой новый смартфон Galaxy S25 Edge, который привлек внимание технологического сообщества своим ультратонким корпусом. При толщине всего 5,8 мм возникли опасения относительно прочности устройства, однако недавний тест показал, что, несмотря на изящный дизайн, смартфон обладает впечатляющей устойчивостью к деформации.

Известный YouTube-блогер JerryRigEverything провел детальный тест на прочность и изгиб Galaxy S25 Edge, чтобы выяснить, насколько хорошо устройство сможет справляться с повседневными нагрузками. Результаты оказались весьма неожиданными: смартфон успешно прошел испытание на изгиб, сохранив целостность и работоспособность.

Перед тестом на изгиб блогер также проверил устойчивость дисплея к царапинам, сравнив его с показателями Galaxy S25 Ultra. Как и большинство протестированных им ранее смартфонов, экран S25 Edge начал царапаться на уровне 6 по шкале Мооса, а более глубокие повреждения появились на уровне 7. Затем дисплей подвергли воздействию открытого огня от зажигалки, однако он выдержал нагрев и остался в идеальном состоянии.

Наиболее интересным стал тест на изгиб. До анонса Galaxy S25 Edge существовали опасения, что ультратонкий дизайн негативно скажется на структурной прочности устройства. Тем не менее, благодаря титановой раме, Samsung удалось обеспечить надежность конструкции. Приложенное блогером максимальное усилие вызвало лишь незначительный прогиб с одной стороны, и слегка приподнялась задняя панель с другой. Хотя это потенциально может повлиять на водонепроницаемость, каких-либо серьезных структурных повреждений выявлено не было.


Блогер отметил, что такие результаты оказались неожиданными и пользователи могут не беспокоиться о том, что телефон согнется даже при значительном давлении. Это поднимает вопрос о том, сможет ли компания Apple достичь аналогичной прочности в своем ожидаемом iPhone 17 Air, который, по слухам, будет еще тоньше Galaxy S25 Edge и составит 5,5 мм.

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#samsung #смартфон #титан #galaxy s25 edge #jerryrigeverything #тест на прочность #изгиб
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