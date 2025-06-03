Следующее смарт-кольцо Samsung получит новые датчики и может выйти с Galaxy S26

Смарт-кольцо Galaxy Ring было представлено в июле прошлого года. Затем Samsung выпустила новые размеры этого носимого устройства и анонсировала новую ограниченную серию цветовых вариантов. Теперь компания работает над следующим поколением носимого устройства.

Вряд ли кольца второго поколения поступят в продажу в этом году. Издание Galaxy Club сообщает, что Samsung только недавно начала над ним работать. Сейчас носимое устройство находится на ранних стадиях разработки. На сайте также добавили, что пока трудно оценить, какие функции кольцо может предложить. Можно предположить, что новое кольцо, скорее всего, появится вместе со следующей флагманской моделью смартфонов — серией Galaxy S26 или позже.

За последние пару месяцев появилось несколько слухов о Galaxy Ring 2. Большинство из них указывают на потенциальное изменение дизайна. Некоторое время назад была замечена патентная заявка на гибкую конструкцию, которая гарантирует, что датчики лучше прилегают к пальцу.

В марте сообщалось, что Galaxy Ring 2 может поставляться с новыми датчиками, которые измеряют не только поверхность, но и температуру тела пользователя, а также других людей. Кроме того, новое кольцо может иметь датчики движения, такие как акселерометр и гироскоп. Они будут измерять движения пальцев и рук пользователя, определяя, «где он находится, а также как кольцо используется».