Генеральный директор компании Nvidia на конференции Computex рассказал, что её доля на китайском рынке искусственного интеллекта сократилась почти вдвое. Это случилось после экспортных ограничений времён президентства Байдена.
Ситуация вокруг Nvidia и её бизнеса в Китае полна неопределённости. Руководство США полагает, что высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта Nvidia в чужих странах являются угрозой национальной безопасности. США решают эту проблему выработкой строгих правил, которые затрудняют Nvidia ведение дел в Китае. Ограничения начались ещё во времена Байдена. С тех пор компания заявила, что потеряла в Китае множество клиентов. Это повлекло за собой падение доходов и поставило под удар лидирующее положение на рынке.
По словам главы компании, с начала правления президента США Джо Байдена доля рынка Nvidia в Китае сократилась с 95% до 50%.
Доход Nvidia в Китае не исчерпывается только ускорителем искусственного интеллекта H20, поскольку ранее сообщалось, что компания продаёт «миллионы» графических процессоров искусственного интеллекта, в частности модели H100 и A100. Дженсен утверждал, что Китай — это возможность для Nvidia на 50 миллиардов долларов, однако ограничения США сдерживают их до такой степени, что доля рынка компании упала до 50%, что означает, что есть и равная сила, и мы все знаем, кто это.
Сейчас наиболее грозным для Nvidia конкурентом в этой стране является местная Huawei. Последней удалось увеличить масштаб своих разработок в области ИИ даже после введения экспортных ограничений США. Среди заметных новинок Huawei — чипы ИИ Ascend 910C и 910B, которые взяли на вооружение местные крупные компании вроде Tencent, Baidu и ByteDance. Эти чипы отлично подходят под решение их задач. Кластеры Huawei CloudMatrix 384 конкурируют с конфигурацией Blackwell GB200 NVL72 производства Nvidia.
Глава Nvidia заявил, что мир не может позволить Китаю создать собственную экосистему ИИ. В противном случае США потеряют доминирование в области ИИ. Это означает, что китайские технологии могут начать соответствовать западным стандартам уже в ближайшие годы.