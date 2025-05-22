Huawei усиливает позиции в ИИ после санкций, Nvidia теряет клиентов и доходы

Генеральный директор компании Nvidia на конференции Computex рассказал, что её доля на китайском рынке искусственного интеллекта сократилась почти вдвое. Это случилось после экспортных ограничений времён президентства Байдена.

Ситуация вокруг Nvidia и её бизнеса в Китае полна неопределённости. Руководство США полагает, что высокопроизводительные чипы искусственного интеллекта Nvidia в чужих странах являются угрозой национальной безопасности. США решают эту проблему выработкой строгих правил, которые затрудняют Nvidia ведение дел в Китае. Ограничения начались ещё во времена Байдена. С тех пор компания заявила, что потеряла в Китае множество клиентов. Это повлекло за собой падение доходов и поставило под удар лидирующее положение на рынке.

По словам главы компании, с начала правления президента США Джо Байдена доля рынка Nvidia в Китае сократилась с 95% до 50%.

Доход Nvidia в Китае не исчерпывается только ускорителем искусственного интеллекта H20, поскольку ранее сообщалось, что компания продаёт «миллионы» графических процессоров искусственного интеллекта, в частности модели H100 и A100. Дженсен утверждал, что Китай — это возможность для Nvidia на 50 миллиардов долларов, однако ограничения США сдерживают их до такой степени, что доля рынка компании упала до 50%, что означает, что есть и равная сила, и мы все знаем, кто это.

Сейчас наиболее грозным для Nvidia конкурентом в этой стране является местная Huawei. Последней удалось увеличить масштаб своих разработок в области ИИ даже после введения экспортных ограничений США. Среди заметных новинок Huawei — чипы ИИ Ascend 910C и 910B, которые взяли на вооружение местные крупные компании вроде Tencent, Baidu и ByteDance. Эти чипы отлично подходят под решение их задач. Кластеры Huawei CloudMatrix 384 конкурируют с конфигурацией Blackwell GB200 NVL72 производства Nvidia.

Глава Nvidia заявил, что мир не может позволить Китаю создать собственную экосистему ИИ. В противном случае США потеряют доминирование в области ИИ. Это означает, что китайские технологии могут начать соответствовать западным стандартам уже в ближайшие годы.