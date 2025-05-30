Jeep Cherokee 2026 получил квадратные фары и впервые предложит гибридную версию

Вместо давно привычного постепенного выпуска тизеров автопроизводитель Jeep решил показать Jeep Cherokee 2026 года во всей красе. Он опубликовал фотографии, показывающие весь этот внедорожник среднего размера, по крайней мере снаружи.

Предыдущее поколение Cherokee многими считается спорным. У него был клиновидный нос и выпуклая задняя часть. В Jeep могли посчитать так же, изменив дизайн и предложив более простые фары.

Новый Cherokee более квадратный и широкий. В сочетании с квадратными фарами он выглядит как потомок оригинального XJ Cherokee. Эти фары получили слегка закруглённые акценты дневных ходовых огней. Остальная часть автомобиля выглядит типичной для современного Jeep с чистыми боками и немалым количеством пластиковой облицовки.

Впервые в Cherokee Jeep добавляет гибридную трансмиссию. Каким именно будет этот гибрид, пока неизвестно. Быть может, этот двигатель будет 2,0-литровым турбированным четырёхцилиндровым, используемым в моделях Wrangler и Grand Cherokee 4xe. Jeep может предложить и негибридный двигатель. Предыдущий Cherokee был доступен либо с довольно старым 3,6-литровым Pentastar V6, либо с 2,4-литровым четырёхцилиндровым двигателем. Jeep может опубликовать дополнительные подробности в течение года. Внедорожник попадёт к дилерам в конце этого года.