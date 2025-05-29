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Nissan прекратит продажи самой дешёвой модели Versa в США
Механическая версия Nissan Versa исчезает с рынка из-за новых импортных пошлин

Седан Nissan Versa представляет собой самый доступный по цене новый автомобиль в США. Отчасти он носит это звание благодаря своей недорогой пятиступенчатой механической коробке передач, которая входит в стандартную комплектацию. Однако введённые недавно пошлины на детали поставили под угрозу доступность этой модели, несмотря на соглашение между США и Мексикой, откуда Versa экспортируется в США. Теперь автомобиль будет стоить более $20000, что повышает самую низкую рекомендованную розничную цену на пару тысяч.

В конце мая предполагаемая средняя цена нового автомобиля в США была чуть ниже $50000. Этот уровень она держала несколько месяцев. Некоторые автопроизводители пытаются удерживать цены и оплачивать дополнительные тарифные расходы по крайней мере до июня из своего кармана, но Nissan с Versa не справляется. Издание Automotive News сообщает, что пятиступенчатая механическая коробка передач перестанет производиться. Это положит конец продажам самой дешёвой Versa в США, когда кончатся запасы.

Versa поставляется с 1,6-литровым четырёхцилиндровым двигателем, который развивает 122 л.с. и 154,6 Н·м крутящего момента через передние колёса, и имеет расход топлива 8,7 л/100 км в городе, 6,7 л/100 км на шоссе и 7,8 л/100 км в комбинированном режиме с механической коробкой передач.

В настоящее время Versa собирается вместе с седаном Nissan Sentra и внедорожником Nissan Kicks на заводе в Агуаскальентесе, Мексика. Эти три модели составляют почти треть объёма продаж Nissan в США. Из-за этого пошлины могут оказать существенное влияние на расходы Nissan, тем более что автопроизводитель и так испытывает финансовые трудности. В прошлом году Nissan продал в США 42589 экземпляров Versa, около 5% из которых оснащены механической коробкой передач, то есть около 2100 автомобилей. Теперь Nissan рассматривает возможность переноса производства Sentra из Мексики на свой завод в штате Миссисипи.

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#автомобили #nissan
Источник: carbuzz.com
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