Компактный электромобиль с запасом хода до 407 км выходит в Европе в конце года

Автопроизводитель Nissan представил новое поколение своего субкомпактного хэтчбека Micra. Это только электрическая модель с продажами только в Европе. Продажи стартуют в конце года с двумя вариантами силовых агрегатов.

Новая Micra стала шестым поколением этой марки после снятого с производства в 2023 году пятого поколения. Длина составляет чуть менее 4 м. Единственная конфигурация кузова — четырёхдверная модель. Несмотря на размер, автомобиль предлагает 325 л пространства за задними сиденьями. Эти сиденья складываются по частям, добавляя дополнительное пространство.

Автомобиль создан на платформе AmpR Small EV от компании Renault, которая используется в хэтчбеках Renault R5 и Alpine A290. Платформа обладает премиальными элементами, как многорычажная задняя подвеска и двунаправленная зарядка. Самая лёгкая модель весит примерно 1400 кг.

Среди вариантов силового агрегата — стандартная батарея ёмкостью 40 кВт*ч. Она питает один передний двигатель с пиковой мощностью 121 л. с. Батарея ёмкостью 52 кВт*ч используется с двигателем мощностью 148 л. с. Оценки запаса хода у них составляют 309 и 407 км по циклу WLTP.

Быстрая зарядка постоянным током со скоростью до 100 кВт возможна для аккумулятора ёмкостью 52 кВт*ч, а для 40 кВт*ч мощность равна 80 кВт. Автопроизводитель считает, что возможна зарядка на 15–80% за 30 минут.

Автомобиль выделяется своими пропорциями и 18-дюймовыми колёсами. Внутри находятся два экрана размером 10,1 дюйма. Они используются в информационно-развлекательной системе NissanConnect с наличием Apple CarPlay и Android Auto. Обещана автоматизированная система помощи водителю ProPilot для автомагистралей.