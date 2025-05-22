Обзоры указывают, что RTX 5060 с 8 ГБ памяти уже не соответствует требованиям 2025 года

На этой неделе стартовали продажи видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060. Обычно в преддверии этого события технологические издания публикуют обзоры карты, но на этот раз обзоры появились уже после начала продаж. В частности, есть обзор на популярном YouTube-канале Hardware Unboxed.

В нём подтверждается заявление производителя о том, что чистая производительность карты выросла на четверть по сравнению с моделью прошлого поколения RTX 4060. Новинка была протестирована в 18 играх, и скорость работы находится примерно на уровне GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, хотя уступает варианту с 16 ГБ памяти. От конкурирующей Radeon RX 7700 XT отстаёт в среднем на 6%, а карту прошлого поколения RTX 4060 превосходит на 22%.

На разрешении 1440p в этих же играх карта показала результаты уровня RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 3070. Она на 27% обошла предшествующую RTX 4060 и на 6% опередила Intel B580 12 ГБ.

На этом разрешении в некоторых играх карте не достаёт видеопамяти, если выставить максимальные настройки графики. Из-за этого некоторые текстуры не смогли загрузиться. Сильнее всего пострадала игра S.T.A.L.K.E.R. 2, где удалось получить жалкие 6 кадров/с. Правда, не лучше себя проявляют в этой игре карты RTX 5060 Ti, RTX 4060 Ti 8 ГБ, RTX 3070 и Radeon RX 7600. Генерация кадров и DLSS использовались, но исходная низкая частота в любом случае не позволила бы получить приличный результат.

Если поддерживается трассировка лучей, новая карта превосходит RTX 4060, но комфортно играть всё равно не получается. Зато при использовании масштабирования до разрешения 1080p в игре Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей можно получить 60 кадров/с. При разрешении до 1440p можно рассчитывать на 38 кадров/с.

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Эти и другие тесты наводят на мысль о том, что GeForce RTX 5060 устарела раньше, чем поступила в продажу. Неоднократно говорилось о том, что 8 ГБ видеопамяти в 2025 году является недопустимо малым значением. Удовлетворить она может разве что игроков в онлайн-игры и в целом для приобретения не рекомендуется.