По меркам России почти 1,5 млн рублей за иностранный «полуджип» — это не так уж и дорого.

Хотя известный южнокорейский производитель легковых автомобилей Kia перестал на официальном уровне сотрудничать с Россией, соотечественники могут приобрести в России новую машину в кузове кроссовер от именитого бренда. Речь идёт о «легком джипе» Kia KX1, продаваемом по не менее легкой цене в 1,4 млн. рублей за стандартную версию. Соответствующая публикация вышла из-под пера российских журналистов сетевого ресурса «Автоновости дня».

Известно, что новинка имеет одинаковую платформу с седаном Kia Rio, как и Kia Rio X. Причем обе машины можно назвать относительно «русскими», так как с начала 2024 года собираются отечественными специалистами питерского предприятия под торговым наименованием Solaris.

Переднеприводный кроссовер получил 100-сильную бензиновую силовую установку с объемом 1,4 литра и имеет вариатор.

Легковой автомобиль комплектуется электронным пуском мотора при помощи кнопки, салон оснащается системой климат-контроля, как и возможностью менять положение зеркал при помощи электропривода. В машину предустановлены литые диски, парктроники, камера заднего вида. Придает элегантности интерьеру и кожаный руль.