Новая спортивная Лада Нива хотя и не лишена недостатков, её плюсы точно лучше минусов.

Репортёры сетевого автомобильного ресурса Motor1 пристально следят не только за азиатскими, европейскими премьерами машин, но и наблюдают за локальными рынками, такими как российский. По мнению испанских журналистов, вышедшая в минувшем апреле отечественная Lada Niva Sport вправе называться успешной машиной. За невысокую цену, покупатель получит богатую событиями историю и высокую проходимость надёжного внедорожника. В своем обзоре российский «джип» с бензиновым атмосферным мотором объемом 1,8 литра сравнили с классикой далёких 70-х – легковым автомобилем Citroen C15, имевшим статус брутальной машины и пользовавшейся популярностью в Испании.









Штатный сотрудник автожурнала Хавьер Льоренте перечислил достоинства новой спортивной Нивы, к числу которых можно отнести относительно мощный 122-лошадный двигатель, превосходящий всех своих предшественников по скоростным характеристикам, развивающий достойные 162 км/ч. Приятно порадовали испанца и динамические характеристики легковушки, способной набрать с места сотню за 11,8 секунды.

Не менее приятным было наблюдать и за проходимостью новинки вкупе с ценой (1,7 млн. рублей). Поэтому за эти деньги купить Lada Niva Sport сделать выбор в пользу новой российской машины является отличным вариантом для автовладельца, заключил зарубежный автоспециалист.

Напомним, что помимо бензинового двигателя, у машины укрепленный задний мост и кузов, а передние и задние оси оснащены дисковыми тормозами. А так как машина внедорожная, просвет между днищем и дорогой увеличен до 220 мм. Предустановлены на машину литые диски, расширители колесных арок и фирменные сиденья.