Обновление приносит небольшое повышение тактовой частоты GPU, что должно увеличить производительность мобильной графики.

NVIDIA без лишнего шума и публичных заявлений исправила одну из самых неприятных проблем, с которой сталкивались владельцы ноутбуков на базе карт GeForce RTX 50, но удивительно, что исправление не было включено в официальные заметки о выпуске.

Обозреватели замечали, что графические процессоры для ноутбуков RTX 50 не смогли достичь заявленных показателей мощности. Во многих случаях они не могли достичь даже мощности 170 Вт. Такой ход событий привел к опасениям, что флагманский мобильный графический ускоритель RTX 5090 может работать даже медленнее, чем RTX 4090 предыдущего поколения при определенных условиях. Это и было несколько продемонстрировано в обзоре Jarrod's Tech.

Теперь компания NVIDIA официально признала наличие исправления, но только на своих форумах GeForce, и, похоже, эта заметка была добавлена после того, как драйвер уже был выпущен.

Youtube-канал GizmoSlipTech подтвердил, что последнее обновление драйвера решает проблему. Оно увеличивает тактовую частоту графического процессора примерно на 50 МГц и улучшает производительность.