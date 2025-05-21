NVIDIA разрабатывает специальный чип искусственного интеллекта B40 для китайского рынка. Компания планирует поставить до миллиона этих процессоров до конца года.

В сети появились подробности о следующем чипе NVIDIA для китайского рынка искусственного интеллекта. Похоже, этот продукт станет следующим шагом компании после чипа H20, поставки которого столкнулись с ограничениями со стороны США.

Новый процессор будет основан на архитектуре Blackwell и получит память GDDR7. По предварительным данным, пропускная способность памяти составит около 1,7 ТБ/с — показатель, сопоставимый с ожидаемыми характеристиками флагманского графического процессора RTX 5090. Особое внимание в B40 уделено оптимизации производительности на ватт потребляемой мощности.

Китайский рынок остается стратегически важным для NVIDIA, несмотря на растущую конкуренцию со стороны местных производителей, таких как Huawei с чипами Ascend. Аналитики отмечают, что даже специально адаптированные версии американских чипов по-прежнему превосходят китайские аналоги по ряду параметров.

Ожидается, что первые поставки B40 начнутся уже в июле 2025 года. Компания планирует довести объемы до миллиона единиц к концу года, что свидетельствует о серьезных амбициях NVIDIA на этом рынке. При этом чип полностью соответствует действующим экспортным ограничениям США, отказавшись от технологии HBM в пользу GDDR7.

Ситуация остается сложной для NVIDIA — с одной стороны, компания стремится сохранить присутствие на перспективном китайском рынке, с другой — вынуждена балансировать между коммерческими интересами и политическими ограничениями. Разработка специализированных продуктов, подобных B40, становится ключевой стратегией в этих условиях.