Смартфон OnePlus Ace 5 Ultra ориентирован на киберспорт и оснащён новым игровым модулем

Серия OnePlus Ace является эксклюзивной для Китая. Отдельные модели из неё позже переименовываются для глобального рынка. На данный момент в слухах, сертификациях и бенчмарках уже появлялись разные устройства из семейства Ace 5. Недавно в утечках был замечен и Ace 5 Ultra. Теперь известный инсайдер поделился новыми подробностями.

Название OnePlus Ace 5 Ultra было подтверждено несколькими неделями ранее с помощью изображения розничной коробки. Теперь утечка подтверждает, что это игровой смартфон. Инсайдер утверждает, что устройство ориентировано на гейминг и киберспорт и получит экран с частотой 144 Гц. Хотя компания уже выпускала флагманские смартфоны с 120 Гц экранами, это будет первый случай, когда устройство OnePlus получит экран с частотой 144 Гц.

Чтобы реализовать преимущества высокой частоты обновления, Ace 5 Ultra, как ожидается, будет оснащён новейшим и самым мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+. Инсайдер добавляет, что флагман также получит игровой модуль. Это может быть программный или аппаратный компонент, снижающий задержку или повышающий производительность в играх.

Ожидается, что серия Ace 5 дебютирует позже в этом месяце и может представить новый процессор Dimensity 9400e. Тем временем модель OnePlus Ace 5 Supreme Edition недавно была замечена на платформе GeekBench с чипом Dimensity 9400+.