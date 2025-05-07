Новый смартфон OnePlus может получить кремний-углеродную батарею рекордной ёмкости для флагманов

Смартфон OnePlus 13T показал, что, несмотря на уменьшенный экран, можно устанавливать крупную батарею. Её ёмкость составила 6260 мАч, чему поспособствовало применение кремний-углеродной технологии. Сейчас ходит слух, что компания работает над ещё одним флагманом на процессоре Snapdragon 8 Elite. Только на этот раз устройство будет оснащено ещё более крупной батареей на 7800 мАч.

Китайские производители массово переходят на кремний-углеродные батареи. Они всё чаще выпускают премиальные устройства и аппараты средней ценовой категории с батареями такого размера, который ранее казался невозможным при сохранении других характеристик, таких как универсальная камера и разумная толщина корпуса. В 2025 году всё больше смартфонов с батареями от 6000 мАч и выше становятся возможными благодаря кремний-углеродной технологии.

На портале Weibo инсайдер Digital Chat Station сообщил, что OnePlus работает над новым флагманом на Snapdragon 8 Elite с батареей на 7800 мАч. В OnePlus 13T компания продемонстрировала свои возможности. Хотя инженеры перераспределили компоненты, чтобы добиться этого в флагмане с довольно компактным дисплеем 6,32 дюйма, он всё же оснащён только двойной камерой на задней панели.

Инсайдер не упомянул, насколько большим будет дисплей флагмана и придётся ли OnePlus прибегать к хитрым инженерным решениям, чтобы разместить огромную батарею 7800 мАч. Большинство деталей пока остаётся неизвестным, но OnePlus постепенно увеличивает ёмкость батарей своих топовых смартфонов.