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OnePlus начинает приём заказов на планшет Pad 2 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite
Планшет OnePlus Pad 2 Pro получит экран 13,2 дюйма, быструю зарядку и Android 15

OnePlus подтвердила, что заказы на новый планшет Pad 2 Pro начнут принимать 13 мая. Компания не назвала полный перечень спецификаций устройства, но ожидается, что это будет Oppo Pad 4 Pro под другими именем.

Это означает использование 13,2-дюймового экрана IPS LCD с разрешением 3,4K и частотой обновления 144 Гц. Вероятно, будет задействована система на чипе Snapdragon 8 Elite и батарея ёмкостью 12140 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт через порт USB-C. Будет предложено минимум четыре конфигурации: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Два цвета будут эксклюзивными для OnePlus — серебряный и синий. Компания пока не подтвердила дату начала продаж в других странах и не указала платформы для покупки.

Ранее в утечках появилось упоминание о тестировании устройства с модельным номером OPD2415 в бенчмарке Geekbench. Это и может быть Pad 2 Pro. В одноядерном тесте оно набрало 3067 баллов, в многоядерном — 8897. Устройство использует восьмиядерный процессор с двумя ядрами на частоте 4,32 ГГц, шестью на 3,53 ГГц и графикой Adreno 830. Оно работает на системе Android 15, а протестированная версия имела 12 ГБ оперативной памяти.

Ожидаемые характеристики также включают оперативную память типа LPDDR5X, хранилище UFS 4.0 и программную оболочку ColorOS 15. Камеры включают основную 13 Мп и переднюю 8 Мп. Яркость дисплея может достигать 900 нит. Поддерживаются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и порт USB 3.2 Gen 1 Type-C. Планшет оснащён восемью динамиками, имеет толщину 5,97 мм и весит 675 г.

Изображения показывают плоский корпус, овальный блок камеры, магнитные контакты POGO и два варианта окраски — чёрный/серый и белый/серебряный.

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#oneplus #планшеты
Источник: gizmochina.com
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