Android получает офлайн-обнаружение мошенничества, защиту звонков и обновлённый Find My Device

Вместе с официальным запуском языка дизайна Material 3 Google представила несколько новых функций безопасности и защиты для пользователей Android. Среди них — улучшенное обнаружение мошенничества на базе ИИ, обновлённый сервис Find My Device и многое другое.

В прошлом году Google запустила обнаружение мошенничества на основе ИИ, чтобы блокировать подозрительные схемы доставки посылок и предложения о работе для пользователей Сообщений Google. Теперь Google объявила, что система может выявлять опасные схемы, связанные с криптовалютой и финансами, мошенничество на платных дорогах, с подарочными картами и другие. Эта функция работает полностью в офлайн-режиме на Android-устройстве.

Во время телефонного звонка Android теперь имеет новые средства защиты, которые не позволяют пользователям выполнять следующие действия:

Отключать Google Play Защиту — встроенную в Android систему безопасности, которая включена по умолчанию и постоянно сканирует на наличие вредоносного поведения приложений, независимо от источника загрузки.

Устанавливать приложение вручную в первый раз из веб-браузера, мессенджера или другого источника — такие источники могут не пройти проверку безопасности и конфиденциальности со стороны Google.

Предоставлять разрешения на доступ, которые могут дать только что загруженному вредоносному приложению возможность получить контроль над устройством пользователя и украсть конфиденциальные/личные данные, например банковскую информацию.

Чтобы выявлять мошенников, выдающих себя за других людей, Google разработала новый инструмент под названием Key Verifier. Эта функция предоставляет визуальный способ для пользователей и их контактов легко подтвердить, что их открытые ключи совпадают до начала разговора. Новый инструмент станет доступен этим летом в Google Сообщениях на устройствах с Android 10 и выше.

Google улучшает представленную в прошлом году функцию защиты от кражи. С предстоящим обновлением Android будет ограничивать все функции на устройствах, которые были сброшены без разрешения владельца. Android также улучшит функцию удалённой блокировки с помощью нового контрольного вопроса для предотвращения несанкционированных действий со стороны злоумышленников.





Приложение Find My Device для Android позволяет пользователям легко находить свои устройства и отмеченные предметы. Google переименовывает Find My Device в Find Hub с поддержкой большего количества совместимых устройств и Bluetooth-меток. Для устройств и операторов с поддержкой спутниковой связи Find Hub поможет пользователям оставаться на связи даже при отсутствии мобильной сети. По аналогии с iOS Android также получит возможность легко делиться местоположением своей Bluetooth-метки с авиакомпаниями в начале следующего года для поиска потерянного багажа.

Ещё Google улучшает функцию расширенной защиты. Среди нововведений — журнал вторжений, защита USB, возможность отключения автоматического подключения к небезопасным сетям и интеграция с функцией обнаружения мошенничества для приложения «Телефон» от Google.