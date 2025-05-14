Обновление Material 3 Expressive улучшает внешний вид и ускоряет восприятие интерфейса

Если мобильное устройство или приложение внезапно стали выглядеть по-другому — стильнее, ярче и дружелюбнее, вы, скорее всего, получили обновление от Google под названием Material 3 Expressive. На предстоящей конференции разработчиков I/O Google официально покажет следующую большую главу в истории дизайна Android. Речь идёт не просто о новом облике. На этот раз компания меняет всё по-крупному.

В блоге Google объясняет, что M3 Expressive — это дизайн, который приятно воспринимается, логично устроен и помогает выполнять задачи. Он опирается на пять ключевых элементов — цвет, форму, размер, движение и ограничение — чтобы направлять внимание пользователя на действительно важные вещи на экране.

Новый вектор дизайна направлен на создание интерфейсов, которые устанавливают более глубокую, эмоциональную связь с пользователем. Подобные крупные перемены меняют не только внешний вид Android, но и подход разработчиков приложений к созданию и оформлению своего ПО.

Google продвигает M3 Expressive как самую тщательно протестированную систему дизайна в своей истории — и у неё есть цифры в подтверждение. После 46 этапов правок и отзывов от более чем 18 000 человек компания пришла к стилю, в котором упор делается на цвет, форму, размер и движение, чтобы всё выглядело плавнее и проще в использовании.

Google провела исследование, чтобы выяснить, что именно привлекает внимание пользователей в дизайне, какие чувства вызывают разные визуальные стили и насколько быстро люди понимают, как работает интерфейс.

Google также подошла к тестированию детально — например, выясняла, какая индикаторная полоска заставляет ожидание казаться короче, или каким должен быть размер кнопки, чтобы в неё легко попасть, не закрывая остальную часть экрана. Компания даже исследовала, как разные анимации загрузки влияют на восприятие времени во время ожидания.

Компания утверждает, что Material 3 Expressive помогает пользователям находить ключевые элементы интерфейса в четыре раза быстрее по сравнению с прежним дизайном Material 3. Кроме того, по словам Google, новый стиль выравнивает восприятие между возрастными группами — пользователи старше 45 лет находят элементы интерфейса так же быстро, как и молодые.