PNY и ASUS раскрывают цены и конфигурации RTX 5060 задолго до начала официальных продаж

Компании ASUS и PNY разместили свои кастомные версии GeForce RTX 5060 в магазине Best Buy перед официальным запуском, намеченным на грядущей через неделю выставке Computex 2025 19 мая. ASUS выставила три модели, а PNY — одну.

Nvidia представила карту GeForce RTX 5060 в апреле по цене $299, но производители не обязаны следовать рекомендациям компании и предлагают свои решения гораздо дороже.

Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке видеокарт, это не должно сильно удивлять. ASUS просит до $409,99 за свою версию TUF Gaming OC, что на $100 больше рекомендованной цены Founders Edition. Базовая версия Prime RTX 5060 стоит $339, несмотря на то, что частоты такие же, как у FE. Если же нужна версия с повышенными частотами, Prime RTX 5060 OC обойдётся в $379,99 — на $80 дороже рекомендованной цены.

Частоты на странице характеристик не указаны, но $80 за прирост на 50–100 МГц вряд ли можно считать привлекательной покупкой. TUF Gaming OC, предположительно, займёт 3,25 слота, а обе версии Prime и Prime OC — по 2,5 слота. Все три видеокарты имеют длину более 300 мм, что заметно больше, чем у FE. Это может быть ошибкой, так как в характеристиках указан TDP 250 Вт, тогда как у RTX 5060 заявлено 145 Вт. Разогнанные модели могут иметь более высокий TDP, но вряд ли он превысит даже 200 Вт, не говоря уже о 250 Вт.

Версия RTX 5060 Dual-Fan от PNY указана по цене $299,99, но пока неясно, останется ли этот ценник к моменту начала продаж.