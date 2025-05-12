В DigiTimes заметили рост цен на игровые видеокарты и серверы.

Торговые пошлины, новые экспортные ограничения, перенос производства в США и прочие факторы вынудили NVIDIA поднять цены на свою продукцию, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчёт издания DigiTimes. Партнёрам NVIDIA, производящим различное оборудование с графическими решениями компании, также дозволено поднять цены в той же степени. На Тайване уже заметили изменения: игровые видеокарты подорожали на 5-10%, а цены на серверное оборудование с графическими решениями для сферы искусственного интеллекта выросли до 15%.

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Перечисленные изменения вкупе с запретом на продажу ускорителей H20 в Китай привели к сокращению квартальной прибыли. Повышение цен позволит компании сохранить стабильные доходы. Специалисты DigiTimes считают, что будущий финансовый отчёт NVIDIA должен соответствовать финансовым прогнозам, ожидаются отличные результаты по прибыли: спрос на решения для искусственного интеллекта высок и за пределами Китая.

Ранее в Tom’s Hardware отметили отчёт Reuters о том, что NVIDIA уже разрабатывает ещё более урезанную версию ускорителя вычислений HGX H20 для Китая. В частности, ожидается, что он получит меньше памяти.