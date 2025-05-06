Apple увеличивает объём оперативной памяти iPhone 17 для поддержки ИИ

Компания Apple до сих пор не устанавливает 12 ГБ оперативной памяти в аппараты iPhone. Ранее она не видела необходимости в значительном увеличении объёма памяти, поскольку могла обеспечить качественный пользовательский опыт благодаря контролю над как аппаратной, так и программной частью. Этого сложно добиться на Android-устройствах.

Однако расширение возможностей искусственного интеллекта Apple Intelligence теперь требует от компании увеличения максимального объёма оперативной памяти на флагманских аппаратах iPhone. Сообщается, что iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти, причём большую часть этих чипов поставит Samsung.

Ранее сообщалось, что вся линейка iPhone 17 получит 12 ГБ памяти, однако последние данные утверждают, что память увеличат только на iPhone 17 Pro и Pro Max. Остальные модели обойдутся 8 ГБ. Это поставит старшие модели iPhone 17 в один ряд с Galaxy S25 Ultra, который предлагает 12 ГБ по умолчанию и даже 16 ГБ в некоторых странах.

Приложения с ИИ требуют большого объёма памяти для быстрой обработки больших объёмов данных. Apple, возможно, смогла бы обойтись и 8 ГБ, но тогда возник бы риск ухудшения работы устройств в других аспектах. До этого она перешла на 8 ГБ только в 2023 году с выпуском iPhone 15 Pro.

Успех iPhone 17 будет выгоден Samsung. По сообщениям, Samsung Electronics поставит 70% 12 ГБ чипов памяти, необходимых для iPhone. Остальную часть обеспечат SK Hynix и Micron. Так как аналитики ожидают продажи 100 млн новых iPhone, это означает, что около 70 млн будут оснащены чипом памяти 12 ГБ производства Samsung.