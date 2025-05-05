Exynos 2600 может вернуться в Galaxy S26, но только в европейских версиях смартфона

Решение использовать исключительно процессор Snapdragon 8 Elite в текущем поколении смартфонов Galaxy S25 было обусловлено низким процентом выпуска годных чипов Exynos 2500 и признанием Samsung, что её собственный чип не может конкурировать с флагманским предложением Qualcomm. В результате затраты корейской компании на комплектующие в этом году резко выросли. Отказ от Exynos 2500 в топовой линейке смартфонов привёл к убытку в $400 млн. Вероятно, не желая повторения этой истории, Samsung собирается представить Exynos 2600 в следующем году. Один из инсайдеров сообщает, что он появится лишь в некоторых вариантах Galaxy S26.

Во время отчёта о доходах Samsung за 1-й квартал компания напомнила заинтересованным сторонам, что стремится стабилизировать выход 2 нм GAA с намерением начать массовое производство во второй половине года. Ещё в феврале сообщалось, что пробное производство Exynos 2600 по новому технологическому процессу достигло 30%. Это всё ещё значительно меньше, но является огромным прогрессом по сравнению с 3 нм GAA. Если Samsung удастся довести этот показатель до 60%, это будет приемлемый уровень для запуска полномасштабного производства Exynos 2600.

Однако инсайдер @Jukanlosreve считает, что только европейские версии серии Galaxy S26 будут оснащаться Exynos 2600. Кроме того, неназванный источник признал, что даже несмотря на то, что новый флагман Samsung будет работать на этом чипе, грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 2 всё равно будет иметь явное преимущество в производительности. Это говорит о том, что решение внедрить Exynos 2600 в новую линейку обусловлено исключительно стремлением сократить растущие издержки.

В публикации на X говорится, что подразделение Samsung LSI, разработавшее Exynos 2500, понесло колоссальные убытки в $400 млн из-за непопадания этого чипа в линейку Galaxy S25. В предыдущем отчёте говорилось, что разработку Exynos 2600 необходимо завершить к 3-му кварталу, чтобы у чипа был хотя бы малейший шанс попасть в модели Galaxy S26.