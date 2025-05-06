Realme делится сведениями о представителях серии смартфонов GT 7 для глобального рынка

Realme в последние дни показывала рекламные материалы о серии смартфонов GT 7 в разных странах. Ожидается, что в составе этой серии будут модели Realme GT 7T и более мощная Realme GT 7. Недавно производитель позволил мельком увидеть, как может выглядеть задняя часть Realme GT 7.

Также Realme GT 7 и GT 7T появились в базе данных бенчмарка Geekbench на процессорах Dimensity 9300 Plus и Dimensity 8400 соответственно. Есть подозрение, что аппараты GT 7 и GT 7T будут переименованными версиями Realme Neo 7 и Realme Neo 7 SE, которые продаются в Китае.

Затем производитель на видео показал возможный дизайн Realme GT 7. Модуль камеры у него не такой, как у Neo 7. Аппарат будет доступен как минимум в синем и чёрном вариантах.

Похоже, что Realme GT 7 будет совершенно новым смартфоном, ранее не выпускавшимся в Китае. Он может работать на процессоре Dimensity 9400e, а не D9300+, как предполагалось ранее. Предположительно, чип D9400e получит такие же CPU и GPU, как D9300+, но с улучшениями в других аспектах.

Также не исключено, что Realme работает над Realme Neo 7 Pro с процессором Dimensity 9400e для китайского рынка. Вероятно, Realme GT 7 на Dimensity 9400e, международный анонс которого ожидается в ближайшее время, может выйти в Китае под названием Neo 7 Pro.





Что касается Realme GT 7T, это может быть переименованная версия Realme Neo 7 SE с Dimensity 8400, уже доступная в Китае.