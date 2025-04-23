Новый смартфон Realme GT7 с мощным процессором и быстрой зарядкой доступен в Китае по цене от $355

Пару месяцев назад Realme выпустила в Китае смартфон GT7 Pro Racing Edition как более доступную версию оригинального GT7 Pro. Теперь появилась ещё более доступная версия, которая при этом сохраняет флагманскую производительность.

Realme GT7 работает на новейшем процессоре Dimensity 9400+, у него 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

У аппарата 6,8-дюймовый экран с разрешением 1280×2800 пикселей и повышенной частотой обновления 144 Гц, но без панели LTPO. Максимальная глобальная яркость составляет 1800 нит, экран отображает 10-битные цвета и поддерживает HDR.

Аккумулятор получил ёмкость 7200 мАч по сравнению с 6500 мАч у GT7 Pro. Поддерживается проводная зарядка Super Flash Charge мощностью 100 Вт. Если батарея разряжена, за 1 минуту можно зарядить её до 5% — этого достаточно, чтобы включить телефон и совершить несколько звонков. Полной зарядки хватит на более чем 17 часов воспроизведения видео.

Смартфон поддерживает зарядку второго поколения в обход аккумулятора — питание поступает напрямую от сети. Слой графена и задняя крышка из токопроводящего стекловолокна улучшают теплоотвод во время использования и зарядки, а также используется «самая большая» паровая камера для охлаждения чипа.

Несмотря на всё это, базовая версия GT7 немного меньше Pro: ширина — 76 мм, толщина — 8,25 мм (против 76,9 мм и 8,6 мм), а вес — 203 г (против 223 г). Несмотря на меньший вес, смартфон сертифицирован по стандарту IP69.

Камеры у GT7 проще, чем у Pro: основная на 50 Мп (1/1,56 дюйма, Sony IMX896 против 1/1,56 дюйма IMX906) с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная на 8 Мп (1/4 дюйма, OmniVision OV08D10 против 1/4 дюйма IMX355). Фронтальная камера — 16 Мп (та же IMX480). Основная камера поддерживает запись видео в 4K до 60 кадров/с, фронтальная — до 1080p при 60 кадрах/с.

Смартфон поддерживает двухдиапазонный 5G, Wi‑Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC и ИК-передатчик. Есть стереодинамики, но нет разъёма для наушников. Под экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков.

Realme GT7 уже доступен в Китае через официальный онлайн-магазин компании. Базовая модель 12/256 ГБ стоит 2600 юаней ($355).