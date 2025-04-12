Компания Realme представила смартфон Neo 7x на базе Dimensity 9400e с рекордным показателем в AnTuTu

Realme готовит к выпуску новый флагманский смартфон Neo 7x, который позиционируется как прямой конкурент ожидаемого Redmi Turbo 4 Pro. Согласно данным известного инсайдера Digital Chat Station, устройство станет первым в мире смартфоном на базе процессора MediaTek Dimensity 9400e. Этот чипсет демонстрирует впечатляющую производительность — около 2 100 000 баллов в тесте AnTuTu, что значительно превышает показатели конкурентов.

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Особое внимание производитель уделил графической составляющей. Благодаря оптимизированным ARM-ядрам, Neo 7x способен поддерживать стабильные 95 кадров в секунду в требовательном тесте Aztec при разрешении 1440p. Ожидается, что презентация смартфона состоится в мае 2025 года вместе с более мощной версией процессора Dimensity 9400+.

Хотя полные технические характеристики устройства пока неизвестны, известно, что он продолжит традиции серии Neo 7, включая популярный плоский дисплей и мощную батарею емкостью 7000 мАч. Эти особенности в сочетании с топовым процессором должны обеспечить Realme Neo 7x серьезные конкурентные преимущества перед Redmi Turbo 4 Pro на Snapdragon 8s Gen 4.