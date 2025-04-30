Samsung отложила крупное обновление для Galaxy S25 — майский апдейт ограничится патчем безопасности.

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Компания Samsung перенесла выход масштабного обновления для флагманской серии Galaxy S25, которое ожидалось в мае 2025 года. Как сообщил инсайдер Alfaturk, вместо улучшений камеры и оптимизации производительности пользователи получат лишь майский патч безопасности.

Ранее ходили слухи, что апдейт принесёт повышенную чёткость фото, улучшенную стабилизацию видео и доработки интерфейса. Однако, судя по изменению индекса прошивки (с «U2» и «DB» на «S3» и «DA»), обновление будет незначительным. Источники связывают задержку с проблемами при тестировании новых функций — Samsung традиционно откладывает релиз, пока не убедится в стабильности.

Поклонники смартфонов разделились: одни разочарованы, другие поддерживают осторожный подход компании. Некоторые верят, что ключевые изменения, включая апгрейд Galaxy AI (например, режим Photo Assist), выпустят летом.

Galaxy S25 Ultra с 200-Мп камерой и 6,9-дюймовым AMOLED-экраном по-прежнему остаётся топовым устройством, но задержка обновления откладывает реализацию его полного потенциала. Пользователи могут проверить наличие патча через Настройки → Обновление ПО. Официальных комментариев от Samsung пока нет.