Даже через несколько месяцев после релиза графические карты RTX 50 от Nvidia стоят значительно выше РРЦ в большинстве стран

Только успела появиться новость о том, что компании AMD не удалось выпустить видеокарты на архитектуре RDNA 4 по обещанной рекомендованной розничной цене. Теперь такая же новость говорит то же самое о видеокартах Nvidia RTX 50. Эта серия вышла раньше, и у неё было больше времени, чтобы цены вернулись с небес на землю, но этого не произошло.

Издание Computerbase отслеживало цены на карты RTX 50 с 13-й по 17-ю неделю года, зафиксировав небольшое снижение розничной стоимости каждой модели. К сожалению, эти цены всё ещё значительно выше тех, что Nvidia объявляла для этих видеокарт. Флагманская GeForce RTX 5090 в некоторых европейских странах стоит около 3000 евро по медианной цене. Это примерно $3383 с учётом НДС и около $2819 без 20% НДС.

Это на 41% выше рекомендованной цены в $1999 и немного ниже медианной цены в 3079 евро на 13-й неделе, а именно $3479 с НДС и $2899 без НДС. Тем не менее, наблюдается некоторое улучшение в категории «лучшая цена». Сейчас можно купить RTX 5090 минимум за 2229 евро по сравнению с 2534 евро на 13-й неделе. Это соответствует стартовой цене RTX 5090, то есть 2229 евро в Европе. Однако нестабильность слишком высока, чтобы можно было легко приобрести карту по этой цене.

RTX 5080 подешевела всего на 40 евро и остаётся на уровне 1389 евро по медианной цене, что ниже 1430 евро на 13-й неделе. Это на 24% выше рекомендованных 1189 евро в ЕС, но всё же ближе к РРЦ, чем медианная цена RTX 5090. RTX 5070 Ti по-прежнему продаётся по завышенной цене. Медианная стоимость составляет 950 евро, что примерно на 55 евро меньше по сравнению с 13-й неделей. RTX 5070 всё ещё продаётся на 35 евро дороже стартовой цены и показала снижение медианной цены примерно на 5%.

Хотя нет данных по рынку Северной Америки, ситуация там, похоже, не лучше, чем в ЕС. RTX 5090 стоит почти $3000 или даже больше, при этом большинство видеокарт отсутствуют в наличии у крупных ритейлеров вроде Amazon и Newegg. RTX 5080 тоже продаётся по завышенной цене — самая дешёвая версия стоит $1389, а премиальные издания превышают $1600.

RTX 5070 Ti в основном стоит около $900 и выше, а RTX 5070 доступна от $600. С момента релиза RTX 5090 и RTX 5080 прошло три месяца, а RTX 5070 Ti — более двух, но ситуация практически не улучшилась.