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Mirakl
Nvidia разрабатывает адаптированные для Китая ИИ-чипы на фоне экспортных ограничений США
Компания уведомила крупных китайских клиентов о планах выпустить новые версии ИИ-чипов, соответствующие требованиям американского экспортного контроля.

По данным издания The Information, компания Nvidia уведомила своих крупнейших клиентов в Китае о разработке новых версий чипов искусственного интеллекта, адаптированных под требования экспортного контроля США. Речь идёт о чипах, которые смогут использоваться китайскими компаниями без нарушения действующих ограничений.

Среди партнёров, с которыми Nvidia обсуждает поставки новых решений, названы Alibaba Group, ByteDance (владелец TikTok) и Tencent. Источники сообщают, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг лично сообщил о планах компании во время своей поездки в Пекин в середине апреля — сразу после ужесточения американских экспортных правил, ограничивающих поставки чипов H20.

Ограничения затронули единственный чип, который Nvidia официально могла продавать в Китае, и компания ранее предупреждала, что последствия могут обойтись ей в $5,5 млрд. Теперь Nvidia работает над новыми версиями, включая локализованный вариант флагманского AI-чипа Blackwell. Первый инженерный образец нового чипа, как ожидается, будет готов уже в июне.

Nvidia не стала официально комментировать информацию. Представители ByteDance, Alibaba, Tencent и Министерства торговли США также пока не предоставили свои комментарии. Продажа высокопроизводительных ИИ-чипов в Китай остаётся одной из ключевых тем в технологической и внешнеполитической повестке, поскольку США стремятся ограничить доступ Пекина к продвинутым вычислительным возможностям.


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#nvidia #чипы #чипы nvidia
Источник: reuters.com
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