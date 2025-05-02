В Китае также фиксировались и другие "хитроумные" попытки контрабанды.

NVIDIA оказалась в эпицентре конфликта после заявлений стартапа Anthropic о масштабных нелегальных поставках её чипов в Китай. Инцидент произошёл на фоне подготовки США к вводу новых экспортных ограничений, касающихся передовых ИИ-технологий.

По данным CNBC, представители Anthropic обратили внимание на "необычные и рискованные" каналы поставок, включая перевозку компонентов через страны Юго-Восточной Азии и даже в составе живых грузов. NVIDIA отреагировала резко, назвав всё это небылицами и призвав конкурентов сосредоточиться на разработке, а не "рассказах о беременных с чипами и лобстерах с начинкой".

Тем не менее, факты говорят не в пользу полной невиновности NVIDIA. Таможни Китая действительно фиксировали случаи ввоза электронных компонентов с использованием биологических грузов и телесных тайников. Отдельные инциденты задокументированы и подтверждены в официальных отчётах.

Разногласие всплывает в крайне чувствительный момент. Уже 15 мая вступают в силу AI Diffusion Rules – нормативы, ужесточающие экспорт чипов в государства, признанные стратегическими противниками США. В первую очередь это касается КНР.

Для NVIDIA такие меры означают резкое сужение рынков. Компания заинтересована в сохранении доступа к клиентам в Азии и может использовать легальные лазейки, включая переадресацию поставок через третьи страны. Anthropic, поддерживаемая Amazon, занимает противоположную позицию: ей выгодно укрепление внутреннего рынка США и ограничение конкуренции за вычислительные мощности.

Ситуация осложняется растущими объёмами поставок в Сингапур и Малайзию. Источники сообщают о начале проверок, направленных на выявление обходных путей для H100 и A100, которые запрещены к прямой отправке в КНР.