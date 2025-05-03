Ритейлеры завышают стоимость Radeon RX 9070 XT на фоне высокого спроса

Согласно имеющейся информации, видеокарта AMD RX 9070 XT вызывает огромный спрос на рынке. Это заставляет ритейлеров продавать модели по ценам, значительно превышающим рекомендованную производителем.

Релиз видеокарт нынешнего поколения оказался проблемным с точки зрения доступности в розничной продаже. Не только уровни запасов оказались значительно ниже, но дефицит ещё и привёл к повышению цен, особенно серии Nvidia RTX 50. Ожидалось, что с запуском AMD RX 9070 XT появятся видеокарты по более вменяемым ценам. Похоже, что, несмотря на уверения компании о поставках по рекомендованным розничным ценам, найти их в США за $599 невозможно. Вместо этого ритейлеры значительно подняли цены с момента начала продаж.

Есть несколько факторов, которые способствуют постоянному росту цен на видеокарты AMD с архитектурой RDNA 4. Значительную роль в этом играют тарифы США, а также высокий спрос, даже спустя несколько месяцев после запуска. Анализируя ситуацию с ритейлерами, ComputerBase удалось изучить цены в Германии. Там карты тоже постоянно дорожают с момента запуска, с медианными ценами в пределах 700–800 евро. Только ограниченное количество базовых моделей доступно по цене ниже 700 евро, но в целом большинство немецких ритейлеров подняли цены.

В США такие продавцы, как Amazon, предлагают Radeon RX 9070 XT примерно за $960, что примерно на 50% дороже по сравнению с РРЦ. Самую дешёвую «в наличии» Radeon RX 9070 XT можно увидеть в магазине MicroCenter, где версия XFX Swift White Triple Fan продавалась за $849,99.

Похожая ситуация и с картами Nvidia, только, заплатив завышенную цену, покупатели получат ещё более ужасное соотношение производительности и стоимости. Желающим приобрести видеокарты текущего поколения можно посоветовать либо брать карту с рук, либо подождать с обновлением, пока торговые войны не утихнут.