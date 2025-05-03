Согласно имеющейся информации, видеокарта AMD RX 9070 XT вызывает огромный спрос на рынке. Это заставляет ритейлеров продавать модели по ценам, значительно превышающим рекомендованную производителем.
Релиз видеокарт нынешнего поколения оказался проблемным с точки зрения доступности в розничной продаже. Не только уровни запасов оказались значительно ниже, но дефицит ещё и привёл к повышению цен, особенно серии Nvidia RTX 50. Ожидалось, что с запуском AMD RX 9070 XT появятся видеокарты по более вменяемым ценам. Похоже, что, несмотря на уверения компании о поставках по рекомендованным розничным ценам, найти их в США за $599 невозможно. Вместо этого ритейлеры значительно подняли цены с момента начала продаж.
Есть несколько факторов, которые способствуют постоянному росту цен на видеокарты AMD с архитектурой RDNA 4. Значительную роль в этом играют тарифы США, а также высокий спрос, даже спустя несколько месяцев после запуска. Анализируя ситуацию с ритейлерами, ComputerBase удалось изучить цены в Германии. Там карты тоже постоянно дорожают с момента запуска, с медианными ценами в пределах 700–800 евро. Только ограниченное количество базовых моделей доступно по цене ниже 700 евро, но в целом большинство немецких ритейлеров подняли цены.
В США такие продавцы, как Amazon, предлагают Radeon RX 9070 XT примерно за $960, что примерно на 50% дороже по сравнению с РРЦ. Самую дешёвую «в наличии» Radeon RX 9070 XT можно увидеть в магазине MicroCenter, где версия XFX Swift White Triple Fan продавалась за $849,99.
Похожая ситуация и с картами Nvidia, только, заплатив завышенную цену, покупатели получат ещё более ужасное соотношение производительности и стоимости. Желающим приобрести видеокарты текущего поколения можно посоветовать либо брать карту с рук, либо подождать с обновлением, пока торговые войны не утихнут.