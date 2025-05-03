Android 16 получает оконный интерфейс для внешних дисплеев с поддержкой клавиатуры и тачпада

Компания Samsung уже давно предлагает возможность использовать смартфон или планшет для работы в режиме настольной системы при подключении к внешнему дисплею. Теперь Google работает над аналогичным режимом рабочего стола для Android.

В Android 14 QPR3 Google представила зеркалирование через DisplayPort для Pixel 8 и более современных устройств. Можно зеркалировать экран телефона на поддерживаемом дисплее или проецировать контент, например, Google Slides. В Android 15 QPR1 Google представила оконный режим для рабочего стола на Pixel Tablet в предварительной версии для разработчиков.

Теперь эти две возможности объединяются в «оконный режим на вторичных дисплеях». Представители портала Android Authority активировали эту опцию разработчика в последней бета-версии Android 16. Подключённый к ноутбуку Pixel 8 Pro показывает панель задач Android с закреплёнными и недавними приложениями, а также доступом к лаунчеру и навигацией с помощью трёх кнопок справа.

Вверху отображаются время и другие значки строки состояния. Если потянуть вниз, появляются две колонки меню быстрых настроек и уведомлений, как на современных планшетах и складных устройствах. Приложения открываются в окнах, которые можно изменять по размеру, перемещать и размещать рядом, с поддержкой физической клавиатуры и тачпада. Телефоном можно продолжать пользоваться даже при активном оконном режиме.

Неизвестно, когда всё это будет официально запущено. Параллельно ведётся работа по интеграции Android в основу ChromeOS, и при этом Google явно добавляет в Android функции, свойственные настольным системам, что потенциально открывает путь для создания полноценных ноутбуков (или трансформеров), работающих на настольной версии Android.

Если работа по созданию настольной Android уже ведётся, позволить телефонам запускать режим вроде DeX является логичным шагом, ведь мобильные устройства уже достаточно мощные для этого.