Компания признала проблему с дисплеями и работает над её решением.

В целом ряде современных смартфонов используется высокочастотная ШИМ-регулировка яркости дисплеев, что позволяет избежать дополнительной нагрузки на зрение из-за мерцания экрана, но модели серии Pixel 9 по неизвестным причинам лишены этого преимущества, что доставляет неудобства некоторым пользователям.

Рендер Google Pixel 10 Pro XL. Источник фото: Gizmochina

К счастью, в ближайшем будущем ситуация изменится к лучшему — как заявил представитель Google в беседе с представителями сайта Android Central, компания уже знает об этой проблеме и работает над её решением, пишет издание Gizmochina.

Это означает, что предстоящая серия Google Pixel 10 получит дисплеи с определёнными улучшениями для снижения мерцания — для этого компания может использовать высокочастотную ШИМ-регулировку яркости и затемнение постоянным током, что обеспечит снижение нагрузки на зрение.

В настоящее время неизвестно, ограничится ли Google новыми моделями серии Pixel 10, или же выпустит улучшение и для смартфонов предшествующего поколения, хотя в последнем случае придётся ограничиться лишь программными решениями, что накладывает свои ограничения.