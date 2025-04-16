Нет, он не собирался делать это собственноручно.

Руководителям высокого уровня сложно сохранить дружбу с ближайшим окружением, если между ними возникает конфликт интересов. Вот и деятельность Дональда Трампа (Donald Trump) на посту американского президента начала вредить бизнесу его близкого соратника и одного из главных спонсоров на выборах Илона Маска (Elon Musk). По крайней мере, как сообщает Reuters, своевременное начало серийного выпуска беспилотных такси Tesla Cybercab и электрических грузовиков Tesla Semi на территории США теперь под угрозой из-за отказа компании ввозить из Китая необходимые компоненты по новым таможенным ставкам.

Источник изображения: Tesla

По данным источника, первоначально Tesla должна была к октябрю получить все необходимые для сборки обеих моделей автокомпоненты, а в 2026 году наладить массовый выпуск: Cybercab на головном предприятии в Техасе, а Tesla Semi — на строящемся сейчас предприятии в Неваде. Да, компания уже около двух с половиной лет собирает грузовики на опытной линии в том же штате, но объёмы выпуска сильно ограничены, а машины в свободной продаже отсутствуют.

Когда Трамп ввёл дополнительную ответную пошлину на китайские товары в размере 34%, компания Tesla была готова смириться с этим и начать ввоз необходимых автокомпонентов из Китая в США по таким ставкам, но когда к базовым 20% прибавились ещё 125%, импорт этой продукции перестал себя оправдывать экономически. Американский рынок в целом является получателем до 20% автокомпонентов, экспортируемых из Китая. Сможет ли Tesla быстро найти замену этим китайским комплектующим, пока сказать сложно. Компания на протяжении двух лет пыталась максимально заменить импортные компоненты американскими при выпуске своей продукции в США, но полностью этого сделать всё равно не удалось.

Уже понятно, что Илона Маска вся эта ситуация беспокоит. Недавно он опубликовал видео, в котором поясняется, что даже для изготовления карандаша необходимы материалы из разных стран. Считается также, что Маск на прошлой неделе лично обратился к Трампу с просьбой пересмотреть пошлины в отношении импортируемых в США товаров. Ранее миллиардер неоднократно заявлял, что является сторонником принципов свободной торговли и выступает против введения пошлин.