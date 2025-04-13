Электрокары данной модели производились в США, но из-за высоких пошлин Китая их стоимость на китайском рынке слишком велика.

Американская компания Tesla прекратила принимать заказы китайского рынка на поставку автомобилей Model S и Model X на фоне торгового противостояния Соединённых Штатов Америки и Китая. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на данные Reuters.

Отмечается, что официальная причина прекращения поставок остаётся неизвестной. Однако вышеупомянутые модели производятся в Соединённых Штатах Америки, откуда их экспортируют в Китай. Учитывая введённые Пекином ответные пошлины в размере 125%, рыночная стоимость электрокаров Tesla именно данных моделей становится слишком высокой, чтобы конкурировать с местными автопроизводителем.

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CNN приводят слова аналитика Ассоциации автодилеров Китая Ли Яньвэя, который утверждает, что в прошлом году в его страну было поставлено лишь 1553 автомобилей Tesla Model X, а Tesla Model S - вовсе 311. Учитывая продажи Tesla (657 тысяч электрокаров в 2024 году), на долю импортируемых Китаем данных моделей приходится менее 0,5% от общих поставок компании. Более популярными в Китае будут Tesla Model Y, производимые на территории страны.

Стоит напомнить, что в пятницу правительство Китая установило 125-процентные тарифы на американскую продукцию в ответ на 145-процентные пошлины, установленные в Соединённых Штатах Америки для китайских товаров.