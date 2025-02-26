Audi A6 Avant анонсируют на следующей неделе

Немецкий автопроизводитель Audi подтвердил дату и время презентации очередной версии одной из своих самых интересных моделей. Это универсал Audi A6 Avant.

«Мы пишем следующую главу в истории Avant. Новая Audi A6 объединяет элегантный и динамичный дизайн с выдающейся аэродинамикой. Эффективные, но мощные силовые установки и передовые технологии подвески сочетают спортивность с высоким уровнем комфорта, превращая поездки в A6 в первоклассный опыт», – сказал генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер.

Audi представит A6 Avant 4 марта. Компания Audi производит большие универсалы с 1977 года. Первый был основан на седане Audi 100, хотя изначально это был скорее хэтчбек. С тех пор модель продолжает существовать и разрослась до RS6 Avant.

Это универсальная версия модели, которую можно было рассчитывать увидеть под названием A7 Avant. Новая большая Audi получит эволюционировавшую версию старой платформы, а не совершенно новую. Однако у неё будут новый стиль и новая электрическая архитектура, которые помогут её модернизировать.

Фотографы запечатлели седан новой модели во время тестов. В салоне преобладают экраны, а кнопок минимум. Новый дизайн перенимает некоторые черты других недавних Audi, включая выступающий нос и перенос четырёх колец Audi выше в новой форме решётки радиатора.

Фотографы также засняли универсал, включая возвращение версии Allroad. Это приподнятая и более высокая модификация, предназначенная для лёгкого бездорожья.

Audi планировала изменить все свои названия моделей. Электрические автомобили должны были получить чётные номера, делая последнюю A6 электромобилем. Машины с ДВС должны были получать нечётные номера, так что бензиновая A6 стала бы A7. Старая A7, имеющая кузов Sportback, должна была войти в линейку новых моделей под именем A7.

Затем компания передумала. В начале февраля Audi снова изменила план. Автомобиль, который был A6 и должен был стать A7, снова стал A6. Новый универсал Audi A6 будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания. Возможно, в будущем появится электрическая версия. Если это произойдёт, она будет называться A6 Avant e-tron. Если Audi снова не изменит своё решение.